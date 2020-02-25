مقتل وإصابة 18 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بغداد

الثلاثاء 25 فبراير 2020

مظاهرات العراق

قال مصدر طبي عراقي: إن شخصا قتل وأصيب 17 آخرون خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد.



وأوضح المصدر الطبي، ذاته الذي يعمل في مفرزة طبية متنقلة بساحة التحرير وسط بغداد، أن ”شخصا قتل جرّاء تلقيه إصابة رصاص حي في الرأس، بينما أصيب 17 آخرون بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع“.

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وأضاف المصدر، أن القتيل والجرحى سقطوا في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد.

وقال شهود عيان من المتظاهرين، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وأضاف الشهود، أن الساحة لا تزال تشهد عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.

ومنذ أسابيع تشهد ساحة الخلاني مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت في الغالب بنادق الصيد في الأيام الأخيرة؛ ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين.