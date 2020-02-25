محمد بن زايد: مبارك وقف بقوة ضد التطرف والإرهاب

الثلاثاء 25 فبراير 2020

اشاد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، بالمواقف التاريخية والعربية للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء في أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، عن عمر ناهز 91 عاماً .



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وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر، "رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب" .

واضاف "صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت .. جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة".