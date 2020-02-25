البحرين تنكس الأعلام حداداً على وفاة مبارك

الثلاثاء 25 فبراير 2020

محمد حسني مبارك

أعلنت البحرين تنكيس الأعلام على وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء.



وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، بتنكيس الأعلام، ليوم واحد، في مملكة البحرين، حدادا على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

ولفتت الصحيفة البحرينية إلى أن القرار جاء بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد.

Advertisements

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك: "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف: "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.