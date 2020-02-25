شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع برلماني كشف عن إحصائية ضخمة لضحايا كورونا في إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أحال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، البرلماني أحمد أبادي فراهاني للقضاء، بعدما كشف عن إحصائية ضخمة لضحايا فيروس كورونا بمدينة قم وحدها.
وكان فراهاني وهو نائب عن مدينة قم قال في جلسة مجلس النواب، الإثنين: ”كل يوم يموت 10 مواطنين في قم بسبب كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الليلة الماضية 50 شخصا، لذلك يجب وضع المحافظة في الحجر الصحي“.
يأتي ذلك فيما اعتبر شمخاني تصريحات فراهاني إخلالا بالأمن القومي، مؤكدا عدم صحة تصريحاته حول أعداد وفيات كورونا.
وقال عبر حسابه في ”تويتر“: ”لقد طلبت من النائب العام للبلاد أن يحقق في صحة تصريحات فراهاني حول أعداد المصابين والمتوفين بكورونا في قم، وأن يعلن عن نتيجة التحقيقات للمواطنين“، مضيفا أن ”نشر الأخبار الكاذبة والمضللة يصيب الأمن القومي بالخلل ويعمل على إزالة الأسس الاجتماعية“.
وكشفت وزارة الصحة في إيران، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 95 شخصا، ووصول عدد الوفيات إلى 15 مواطنا، فيما تحدثت وسائل إعلام معارضة عن ارتفاع أعداد الوفيات لأكثر من 65 حالة.
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