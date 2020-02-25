شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 11 والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في مؤتمر صحفي مسائي عن أربع حالات وفاة جديدة منذ أمس، آخرهم مصابة في مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو، مشددًا على أن غالبية المتوفين من المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة ويعانون من أمراض سابقة للعدوى.
وذكر رئيس الهيئة التي تتولى إدارة وتنسيق الطوارئ أن تسعاً من حالات الوفاة سجلت في إقليم لومبارديا الذي انطلقت منه بؤرة العدوى الرئيسة حيث سُجل 212 إصابة، بينما سجلت حالتا وفاة في إقليم فينيتو ثاني أكثر الأقاليم تعرضاً للعدوى بالفيروس المستجد بوجود 38 إصابة.
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