شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العالم ليس جاهزًا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وبعد أن قاد بروس أيلوارد بعثة تحقيق مشتركة من قبل منظمة الصحة العالمية وخبراء صينيين إلى الصين ، قال إن أحد استنتاجاته بالنسبة لبقية العالم "أنهم ببساطة ليسوا جاهزين".
وأضاف ايلوارد في مؤتمر صحفي بجنيف: "يجب على الدول أن تسأل نفسها عما إذا كان يمكنها بسرعة تحويل أقسام بأكملها في مستشفى إلى مراكز لمكافحة (كوفيد19-)، وما إذا كان لديهم أجهزة تنفس كافية لإبقاء الحالات الحرجة على قيد الحياة، وما إذا كان لديهم 1000 من الموظفين المدربين على تعقب الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى". وقال ايلوارد: "هذا الفيروس سيظهر.. أعتقد أنه سيظهر غداً".
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