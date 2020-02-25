شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العالم ليس جاهزًا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول صحي أممي بارز، أمس الثلاثاء، إن جميع بلدان العالم لم تعتمد بعد التكتيكات الصارمة اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، داعياً الحكومات إلى محاكاة رد الفعل الصيني الصارم تجاه الفيروس.

وبعد أن قاد بروس أيلوارد بعثة تحقيق مشتركة من قبل منظمة الصحة العالمية وخبراء صينيين إلى الصين ، قال إن أحد استنتاجاته بالنسبة لبقية العالم "أنهم ببساطة ليسوا جاهزين".

وأضاف ايلوارد في مؤتمر صحفي بجنيف: "يجب على الدول أن تسأل نفسها عما إذا كان يمكنها بسرعة تحويل أقسام بأكملها في مستشفى إلى مراكز لمكافحة (كوفيد19-)، وما إذا كان لديهم أجهزة تنفس كافية لإبقاء الحالات الحرجة على قيد الحياة، وما إذا كان لديهم 1000 من الموظفين المدربين على تعقب الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى". وقال ايلوارد: "هذا الفيروس سيظهر.. أعتقد أنه سيظهر غداً".