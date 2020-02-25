شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحد.. فرنسا تسجل إصابة 14 بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المدير العام لإدارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم، إصابة شخصين جديدين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد.

وأضاف "سالومون" أن الحالة الجديدة الأولى هي لسيدة صينية عادت من بلادها في السابع من فبراير الجاري ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة باريس.

وأوضح أن الحالة الثانية تعود لرجل فرنسي عائد من إقليم (لومبارديا) الإيطالي، مؤكدًا أن كلا المريضين بحالة جيدة.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا إلى 14 حالة توفيت إحداها فيما عولج 11 مصاباً.