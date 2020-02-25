شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يقتل قيادياً بحركة الشباب في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيانٍ صادر عنها اليوم، أن هجوماً جوياً شنّته الولايات المتحدة مطلع الأسبوع بالصومال، أسفر عن قتل متشدد شارك في التدبير للهجوم الذي وقع الشهر الماضي على قاعدة عسكرية في كينيا وراح ضحيته ثلاثة أمريكيين.

وقالت "أفريكوم": إن الضربة التي شنّت السبت الماضي قتلت قيادياً كبيراً بحركة الشباب الصومالية المتشددة، كان مسؤولاً عن التخطيط والتوجيه للعمليات الإرهابية على الحدود الكينية بما في ذلك الهجوم الذي وقع على قاعدة ماندا باي.

ووقعت الغارة الجوية بالقرب من ساكو بالصومال التي تقع على بعد حوالي 320 كيلومتراً غرب مقديشو.