الصحة تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ(كوفيد19) وجميع الحالات مستقرة

استعرضت دور مركز إدارة الحالات الطارئة ومستجدات الوضع للفيروس

مسقط ـ الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ مرتبطتين بالسفر إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، لتصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (4) أربع حالات حتى إصدار هذا البيان وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة . وفي نفس الإطار توصي وزارة الصحة بتجنب السفر إلى الدول التى أُعلن فيها عن حالات مصابة بمرض فيروس كورونا “كوفيد19″ إلا في حالات الضرورة القصوى. وتهيب الوزارة بالمسافرين القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس التواصل مع مركز الاتصال بوازرة الصحة حتى يتسنى توجيههم فيما يخص إجراءات الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما واتباع الإجراءات الوقائية الاخرى. كما تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون في اتباع إجراءات الحجر الصحي والارشادات الوقائية لمكافحة العدوى واتباع العادات الصحية السليمة عند العطس والسعال والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد وضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مع الحرص على التواصل مع الوزارة عن طريق مركز الإتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.

وكانت وزارة الصحة نفت ما يتداول في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن اكتشاف عدد من الحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ في كل من الدقم وصلالة وبركاء والمضيبي والمصنعة وعدد آخر من ولايات السلطنة، وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة. ودعت وزارة الصحة في تنويه على حسابها في “تويتر” الى عدم تداول الشائعات وتحث الجميع الى عدم إثارة الذعر في المجتمع وعدم الالتفات للشائعات، واخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

الى ذلك، ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أمس بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الامراض اجتماعا لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين بالوزارة . تم خلال الاجتماع استعراض دور مركز ادارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة ومستجدات الوضع الصحي للوباء على المستوى المحلي بعد تسجيل أول حالتي إصابة بالمرض في السلطنة لمواطنتين . وقد استمع المسؤولون الى تقرير عن الوضع الصحي للمواطنتين الذي اوضح ان حالتهما مستقرة ولا يستدعي حجزهما في المستشفى وتخضعان حاليا للمتابعة الطبية المتواصلة من الجهات المعنية . كما تم التطرق الى الجهود الحالية لمتابعة وضع فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ خاصة فيما يتعلق برصد الحالات المخالطة للحالات المسجل اصابتهما احترازيا ومتابعة أي اعراض اصابة بالمرض لديها واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية تجاهها . واستعرض الاجتماع كذلك المتابعة المستمرة من الوزارة للوضع الصحي للمسافرين القادمين من جمهورية ايران الاسلامية أو أي من الدول الاخرى الموبوءة بالمرض خلال الايام الاخيرة وملاحظة أي اعراض مشتبهة للفيروس لأي منهم واتخاذ التدابير الوقائية العلاجية بشأنهم .كما تمت مناقشة جهود وزارة الصحة حول الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات من مرض فيروس كورونا المستجد وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات من هذا الفيروس إلّا للضرورة القصوى. كما تهيب بالجميع المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس والتقليل من المصافحة وتجنب التقبيل والخشوم في المناسبات الاجتماعية.