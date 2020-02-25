الاحتلال يعتزم تسمين سرطانه الاستيطاني بالقدس ويغلق معابر غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: يعتزم الاحتلال الاسرائيلي تسمين استيطانه بحسب ما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه قد اتخذ خطوات لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس معابر قطاع غزة وإلغاء مساحة صيد الأسماك كليا.

وسوف يتم بناء الوحدات الجديدة في منطقة “إي 1″ بين القدس ومستوطنة معالية أدوميم، حسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي. وأكدت متحدثة باسم حزب نتنياهو “الليكود” أنه أصدر هذا الإعلان في فعالية حزبية، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قررت سلطات الاحتلال الاإسرائيلي إغلاق معبر “كرم أبو سالم”، التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة، أمام حركة البضائع والتجار، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وذلك بداية من أمس الثلاثاء. وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاول إغلاق معبر بيت حانون/إيرز، المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة في الاتجاهين حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الإنسانية. كما أعلن الاحتلال إلغاء مساحة الصيد في قطاع غزة كليا حتى إشعار آخر، بعدما كان قد أن أعلن في وقت سابق امس الاول عن تقليصها من 15 إلى ستة أميال بحرية.