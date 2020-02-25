مصر: وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك .. والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام

القاهرة ـ وكالات: أفاد التليفزيون الرسمي المصري أمس بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما. وأكد مصدر من أسرة مبارك أنه سيتم تشييع الجثمان اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وتخرج مبارك عام 1950 في الكلية الجوية، وتدرج في المناصب العسكرية. وكان قائدا للقوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر من عام 1973 كما استكمل خطة استعادة سيناء وخاض معركة تحكيمية لاستعادة منطقة طابا بسيناء. وتولى منصبه كرئيس للجمهورية بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات عام 1981 . وكان مبارك تنحى عن منصبه في فبراير من عام 2011

وبعد ذلك حوكم مبارك في العديد من القضايا، وتمت تبرئته منها جميعا باستثناء القضية المعروفة إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”.

الى ذلك، نعت الرئاسة المصرية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية العربية المصرية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاربعاء. وذلك على حساب المتحدث باسمها على موقع فيسبوك. وكتبت الرئاسة، على حسابها على موقع فيسبوك، :”تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة”. ولفتت إلى أن مبارك “تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”. وتقدمت الرئاسة “بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد”.