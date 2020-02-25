14 شخصية مرشحة لرئاسة مؤقتة اتحاد الكرة

وبحسب مصدر في إتحاد الكرة، فإن "14 شخصاً سيتم المفاضلة بينهم لقيادة الكرة العراقية خلال الاشهر الستة المقبلة، حيث ستغادر هذه الشخصيات الى احد دول الجوار كي تلتقي باللجنة المشكلة من قبل فيفا".

واوضح المصدر، أن "الاتحاد الدولي رشح كل من أحمد عباس ، إياد بنيان ، أحمد راضي ، شرار حيدر ، شامل كامل ، حسن الحسناوي ، اسعد لازم ، علاء عبد القادر ، باسم جمال ، موفق عبد الوهاب ، احمد علي كامل ، عباس زويني ، حسين الربيعي ، رافد عبد الامير لقيادة الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة العراقي".



واضاف أن "فيفا سيختار 5 اشخاص لإدارة الهيئة المؤقتة التي ستدير العمل في اتحاد الكرة لمدة 6 اشهر، بعدها سيتم اجراء انتخابات لتشكيل هيئة ادارية جديدة للاتحاد".

تجدر الاشارة الى ان من يعمل في الهيئة المؤقتة لن يحق له الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حسب قرار فيفا.

