14 شخصية مرشحة لرئاسة مؤقتة اتحاد الكرة

2020-02-25 | 22:16
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رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 14 شخصية لقيادة الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم.
واوضح المصدر، أن "الاتحاد الدولي رشح كل من أحمد عباس ، إياد بنيان ، أحمد راضي ، شرار حيدر ، شامل كامل ، حسن الحسناوي ، اسعد لازم ، علاء عبد القادر ، باسم جمال ، موفق عبد الوهاب ، احمد علي كامل ، عباس زويني ، حسين الربيعي ، رافد عبد الامير لقيادة الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة العراقي".
واضاف أن "فيفا سيختار 5 اشخاص لإدارة الهيئة المؤقتة التي ستدير العمل في اتحاد الكرة لمدة 6 اشهر، بعدها سيتم اجراء انتخابات لتشكيل هيئة ادارية جديدة للاتحاد".
تجدر الاشارة الى ان من يعمل في الهيئة المؤقتة لن يحق له الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حسب قرار فيفا.
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