بالصور.. العملية في جبال الخانوكة

نشرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، صورا من العملية التي قام بها جهاز مكافحة الارهاب بجبال الخانوكة بصلاح الدين. وبحسب الخلية فأن العملية ادت الى مقتل 39 ارهابيا بينهم قيادات مهمة وهما ما يسمى (المفتي الشرعي، والمسؤول العسكري)، اضافة الى العثور على أعداد كبيرة من الأسلحة والاعتدة ومعدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات "داعش".

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