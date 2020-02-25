واشنطن تفرض عقوبات على 13 فردا وكيانا من هذه الدول بينها العراق

فرضت أميركا، الثلاثاء، عقوبات على 13 فردا وكيانا من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا. وقالت الخارجية الأميركية إن هذه العقوبات تندرج ضمن جهود منع إيران من تطوير برامجها الصاروخية.



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