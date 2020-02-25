مكافحة الارهاب يقتل ٣٩ إرهابياً بينهم قيادات مهمة بـ'داعش' في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، ان قوات مكافحة الارهاب قتل ٣٩ إرهابياً بينهم قيادات مهمة بـ"داعش" في صلاح الدين، مبينة ان من بينهم المفتي الشرعي والمسؤول العسكري في التنظيم.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ابطال جهاز مكافحة الارهاب استبكوا مع مجموعة ارهابية من عصابات داعش في جبال الخانوكة"، مبينة ان "قوات من الجهاز نفذت عمليات إنزال متعددة في جبال الخانوكة ضمن محافظة صلاح الدين، وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع ارهابية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها من خلال الأنفاق والكهوف".

واضافت ان "العمليات اسفرت بعد اشتباك مع هذه العناصر الإرهابية التي استمرت اكثر من عشر ساعات طيلة ليلة امس وصباح اليوم، عن قتل ٣٩ إرهابياً بينهم قيادات مهمة وهما ما يسمى ( المفتي الشرعي ، والمسؤول العسكري )"، مشيرة الى ان "العملية اسفرت ايضا عن العثور على وكرين عبارة عن نفقين الاول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعداد كبيرة من الأسلحة والاعتدة والآخر ما يسمى ديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها".

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واكدت انه "تم تدمير هذين الوكرين وجميع القدرات التي فيها بإسناد جوي من قبل طيران التحالف الدولي"، موضحة انه "جرح خلال تنفيذ هذا الواجب ٤ من مقاتلي الجهاز".

وتابعت الخلية ان "هذه العملية النوعية لابطال جهاز مكافحة الارهاب انتهت بتوجيه ضربة جديدة قاصمة لما تبقى من هذه العصابات الارهابية التي لم ولن تجد مكاناً امناً في أرض العراق المقدسة".