5 فنانين رفضوا أدوارا صنعت نجومية آخرين.. ميل جيبسون وترافولتا الأبرز

غالبا ما يكون عملا سينمائيا واحدا ناجحا كفيلا بإيصال ممثل للعالمية، وبالنسبة لبعض الممثلين والممثلات فرصة العمر هذه تجعلهم يسجلون أرقاما قياسية في شباك التذاكر ويحصدون عنها الجوائز ومديح النقاد، لكن هناك من يرفض لسبب أو لآخر أدوارا تذهب لآخرين يدخلون بها التاريخ، ومن أبرز الممثلين الذين رفضوا أدوارا نجحت بقوة مع غيرهم.

مولي رينجوالد





ربما لا يكون اسم مولي وينجوالد معروفا لكثيرين ولكن بالتأكيد الجميع يعرف من هي جوليا روبرتس، فقد رفضت رينجوالد الدور الذي أطلق روبرتس للعالمية.

ومولي رينجوالد كانت ستجسد فيفيان وارد في "Pretty Woman" أو "امرأة جميلة" الذي عرض عام 1990، كان اسم رينجوالد بدأ في الانتشار بعدما شاركت في 3 أفلام للمخرج جون هيوز وهي"Sixteen Candles" و"Pretty in pink" و"The Breakfast club"، لكن رينجوالد رأت أن تجسيد دور في فيلم من نوعية الكوميديا الرومانسية لا يناسبها وبعدها انتقلت إلى فرنسا وغابت عن الأضواء لفترة.

ميل جيبسون





من الأدوار الملحمية في تاريخ السينما دور ماكسيموس ديسيموس ميريدوس، الذي جسده راسل كرو في فيلم "Gladiator" أو "المحارب" للمخرج البريطاني ريدلي سكوت الذي عرض عام 2000، وحقق راسل كرو نجاحا كبيرا بهذا الدور وفاز عنه بأوسكار أفضل ممثل، ولكن قبل أن يعرض عليه الدور عرض على النجم ميل جيبسون الذي كان وقتها واحدا من أعلى نجوم هوليوود أجرا.

وبحسب ما ذكرته عدة وسائل إعلام، فإن جيبسون كان عمره وقتها 40 عاما وقال إن "عمره كبير" على الدور علما بأن كرو كان يبلغ وقتها 37 عاما.

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جوينيث بالترو





في عام 1997 أصبح "تيتانيك" صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما وحافظ على مكانته إلى أن انتزع منه هذا اللقب "أفاتار" في 2009 ثم "Avengers: Endgame" في 2019.

أطلق "تيتانيك" كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو للعالمية، لكن دور وينسلت كان من الممكن أن تؤديه جوينيث بالترو التي أشارت بتحفظ في مقابلة صحفية عام 2015 إلى أنها رفضت تقديمه.

وجاء هذا التحفظ خوفا من والدتها إذ قالت بالترو: "أمي ستقتلني إذا تحدثت عن أدوار رفضتها"، مضيفة أنها لا يمكنها تغيير الماضي.

ويل سميث





لم يهدر النجم ويل سميث فرصة ذهبية واحدة بل اثنتين، فكان من الممكن أن يجسد شخصية نيو بطل ثلاثية "ماتريكس". وما زالت أسباب عدم تقديم سميث الدور غير معروفة، لكن جسدها في النهاية النجم كيانو ريفز.

وتكرر الموقف مع فيلم "Django Unchained" للمخرج كوينتن تارانتينو، فوفقا لشبكة "Insider" تحدث سميث مع تارانتينو لساعات عن الشخصية والمشروع لكن سيمث قرر في النهاية الاعتذار بسبب خلافات إبداعية.

جون ترافولتا





قبل أن يتفق النجم توم هانكس على بطولة فيلم "Forrest Gump" الذي حصد عنه ثاني جائزة أوسكار في مشواره، عرض على جون ترافولتا القيام بالدور، ورفض ترافولتا الدور لارتباطه بتجسيد شخصية فينسنت فيجا في فيلم "Pulp Fiction" لكوينتن تارانتينو.