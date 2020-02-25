فيديو نادر.. الرئيس المصري الأسبق مبارك أسيرا بيد المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعاد رحيل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، إلى الواجهة إحدى الصفحات المهمة في حياته، وذلك يوم وقع أسيرًا بيد المغرب العام 1963.



وتقول الرواية التاريخية، التي تطرق لها عدد من الصحفيين والسياسيين عبر وسائل الإعلام، إن مصر أرسلت عددًا من الجنود والضباط لمساندة الجزائر خلال حرب الرمال بينها وبين المغرب.

وتمكن الجيش المغربي وقتها من إسقاط مروحية، وأسر طاقمها، وعرضت وكالة الصحافة الفرنسية يومها مقطع فيديو يوثق أسر 4 ضباط مصريين بينهم الطيار الشاب محمد حسني مبارك.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والجزائر في باماكو يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1963، استجاب الملك الحسن الثاني لدعوة جمال عبد الناصر لحضور مؤتمر قمة الدول العربية العام 1964، واصطحب معه الضباط الأربعة وسلمهم للرئيس المصري الذي كان في استقباله بمطار الإسكندرية.

Advertisements

ولم تتأثر العلاقات المغربية المصرية في عهد محمد حسني مبارك بتلك الواقعة، والتي أصبحت تحكى على أنها من طرائف التاريخ.

وسبق أن أجرى الراحل الحسن الثاني، لقاء مع قناة تلفزيونية مصرية، وأشاد بالحنكة السياسية للرئيس الأسبق مبارك، وعلاقات الصداقة القوية بين البلدين، ووعد حينها بأنه سيتوجه إلى مصر لتهنئته بالذكرى الـ 16 لتوليه الحكم.

وكان الرئيس المصري الراحل من بين آخر زعماء الدول الذين استقبلهم الملك الحسن الثاني قبيل وفاته بنحو أسبوع العام 1999.