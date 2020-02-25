تدهور الحالة الصحية لباحثة فرنسية في سجون إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

تصاعد الخلاف بين وزير داخلية الوفاق وميليشيات طرابلسنقلت الباحثة الفرنسية – الإيرانية فاريبا عادلخاه، المسجونة في إيران منذ حزيران/يونيو الماضي، الأحد الماضي، إلى مستشفى سجن إيوين في طهران، وفق ما أعلنه محاميها سعيد دهقان، اليوم الثلاثاء.



وقال دهقان إن نقلها إلى المستشفى هو نتيجة لتدهور خطير في وضعها الصحي جراء إضراب عن الطعام بدأته موكلته منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى منتصف شباط/فبراير الجاري.

وأضاف:“للأسف تضررت كليتاها، ووضعها الصحي مقلق“.

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كما أعرب دهقان عن خشيته من أن تصاب بفيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميًا بـحياة 15 شخصًا في إيران.

وتلاحق فاريبا عادلخاه في إيران بتهمتي ”الدعاية ضد النظام“ و“التواطؤ للمساس بالأمن القومي“.

والتهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها الأستاذ الجامعي الفرنسي ”رولان مارشال“ المسجون أيضًا منذ حزيران/يونيو الماضي في الجمهورية الإسلامية.

وحددت الجلسة الأولى لمحاكمتهما في 3 آذار/مارس أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران.

وعادلخاه باحثة إنتروبولوجية مرموقة، مختصة في التشيع، فيما يختص مارشال في القرن الأفريقي.

وتطالب باريس بإطلاق سراح الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية في جامعة سيانس بو الباريسية.