بدء فعاليات المعرض السنوي للأغذية في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

انطلقت فعاليات المعرض السنوي للأغذية الذي تحتضنه كل عام مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقه ويشارك في المعرض أكثر من 25000 شركه من 200 دولة.



وكان سالم محمد أحمد سلمان نائب وزير التجارة والصناعة ومعه الأستاذ السفير محمد صالح القطيش القنصل العام لبلادنا في دبي بزيارة للمعرض تفقدوا خلالها المعرض وبصورة خاصه الأجنحة اليمنية والمتمثلة في مشاركة مجموعة شركات سالم عبدالرحمن باجرش وهائل سعيد أنعم والعيسائي وأولاد ثابت والعميري.

وكان في استقباله الأستاذ محمد عبده أنعم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنيه رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه العربيه وعمر عبدالرحمن باجرش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه اليمنيه رئيس الغرفه التجاريه لمحافظة حضرموت وممثلي الشركات المشاركة .

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وقد أبدى نائب وزير التجارة والصناعة اعجابه واعتزازه بالمستوى الرائع الذي تمثلت به المشاركه اليمنية.وحجم المنتجات والأصناف المعروضه واستمع من ممثلي الشركات المشاركة إلى شرح حول ما تشارك به من منتجات ومعدلات التسويق لهذه المنتجات في السوق اليمنيه و الأسواق العربية بل وبعض الأسواق في المحيط الآسيوي والافريقي.

وعبر سلمان عن حرص الحكومة اليمنيه ممثلة بوزارة التجاره والصناعة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض المنتجين والصناعيين اليمنيين والحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم .

وكان نائب الوزير قد قام بزيارة إلى مصانع شركة تروفينا للاغذية في الشارقة وهي إحدى شركات مجموعة باجرش وكان في استقباله الأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش رئيس مجلس الاداره حيث اطلع على العملية الانتاجية في المصنع واستمع إلى شرح مفصل من الاخ عمر باجرش حول العملية الإنتاجية ومراحل الإنتاج و طبيعة عمل الأقسام المختلفه و الاصناف المنتجه والاسواق الموجهة لها.

وقد عبر عن إعجابه الشديد لما شاهده من إدارة رائعه للعملية الانتاجية والمستوى المتطور لتكنولوجيا التصنيع والجودة المتناهية للأصناف المنتجة.

هذا وكان نائب الوزير قد نقل الأخوه رجال الأعمال تقدير فخامة رئيس الجمهوريه ودولة رئيس الوزراء للدور الذي يلعبه رأس المال الوطني في تمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية مؤكدا الحرص على أن تكون المشاركة في إكسبو 2020 متميزة.