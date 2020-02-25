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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سويسرا في منطقة قريبة من إيطاليا.
وذكر المكتب الفيدرالي للصحة العامة بسويسرا في بيان "نقل هذا الشخص إلى المستشفى وعزل ووضعه الصحي جيد".
ووجرى اكتشاف هذه الحالة في كانتون تيتشينو على الحدود مع إيطاليا، والرجل سبعيني زار مؤخرا ميلانو (شمال إيطاليا) حيث أصيب بالوباء.
وشهدت إيطاليا ارتفاعًا مفاجئًا في عدد الحالات في الأيام الماضية، وحتى الآن توفي سبعة أشخاص مسنين يعانون من أمراض في إيطاليا بعد إصابتهم بفيروس كورونا .
وأعلنت النمسا الثلاثاء عن أول حالتين هما زوجان إيطاليان يتحدران من برجامو في لومبارديا.
كما سجلت حالات في فرنسا وألمانيا القريبتين من سويسرا .
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