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الرئيس الجزائري يزور السعودية غدًا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يزور غدًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الرئيس الجزائري يزور السعودية غدًا

الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، سيقوم غدًا الأربعاء، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية.

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وقال بيان للرئاسة اليوم الثلاثاء، إن“عبد المجيد تبون تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود“.

وسيبحث الرئيس الجزائري خلال زيارة تستغرق 3 أيام، مع الملك سلمان بن عبد العزيز ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وفي السادس من فبرايرالجاري، سلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس الجزائري، دعوة رسمية من العاهل السعودي لزيارة الرياض.

وكانت الرياض من أولى العواصم التي هنأت عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسًا للبلاد في 12 ديسمبر الماضي.

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