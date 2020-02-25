شكرا لقرائتكم تونس.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وعناصر إرهابية في القصرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت الفرقة المختصة للحرس الوطني التونسي، الثلاثاء، من القضاء على إرهابي خلال عملية أمنية بمرتفعات القصرين غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية تونسية عن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العقيد حسام الدين الجبابلي، تأكيده أن مقتل العنصر الإرهابي جاء خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية بإحدى المناطق المحاذية لجبل السلوم بالقصرين، وذلك إثر كمين مشترك بين الوحدة المختصة للحرس والجيش.

ويتحصن في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، مسلحون تابعون لما يسمى بـ"كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وقدّرت السلطات عددهم سابقا بحوالي 100 إرهابي.