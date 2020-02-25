شكرا لقرائتكم صورة تصريح دفن مبارك.. وهذه أسباب الوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السلطات المصرية تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك والذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما تمهيدا لتشييع جثمانه ودفنه الأربعاء.

وكشف تصريح الدفن أن الوفاة حدثت بسبب قصور مزمن في الكلى ورفرفة أذنية بالقلب، وأنه توفى بمستشفى الجلاء العسكري وتبين من بيانات التصريح أن الذي أبلغ بالوفاة هو سكرتير مبارك الخاص، وهو حسين محمد علي فيما سيتم دفنه بمقبرة الأسرة في مقابر كلية البنات بمصر الجديدة شرق القاهرة .

وكان قد أعلن عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق لـ"العربية.نت" أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من الغد.

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وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

ونعت القوات المسلحة المصرية مبارك في بيان جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".

كما نعاه مجلس النواب المصري كأحد قادة حرب أكتوبر، وكذلك مجلس الوزراء.