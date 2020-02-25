الصحة العراقية تنفي هروب عائلة مصابة بالكورونا من مستشفى

أعلن مدير وحدة التنسيق مع البرامج الصحية في دائرة صحة ​كركوك​ بدر محمد، انه "لا وجود لأي حالة هروب مصابين أربعة ب​فيروس كورونا​ في كركوك كما يتم الترويج في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "الأنباء التي جرى تداولها بهذا الشأن لا أساس لها"، مشيراً الى ان "الحالة الصحية للعائلة مستقرة"، مؤكدا "فرض طوق أمني مشدد في المستشفى التي حجزت فيها العائلة ولا مجال لخروجها منها".

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