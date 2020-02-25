القضاء السعودي يحكم بإعدام مواطنا وسجن 7 آخرين بتهمة التخابر مع إيران

أفادت صحيفة "عكاظ" ​السعودية​ بأن "المحكمة الجنائية المتخصصة بالسعودية أصدرت حكما ابتدائيا على 8 سعوديين، يقضي بـ"القتل تعزيبا" لأحد المتهمين، و​السجن​ بفترات متفاوتة للمتبقين ما مجموعه 58 عاما"، لافتة الى أن "قرار المحكمة تضمن الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس ​الأمن​ الوطني للسعودية، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج منهما، والوجود الأمني فيهما".



وأشارت الصحيفة الى أن "القرار تضمن أيضا الحكم بالسجن على الـ7 الآخرين لفترات متفاوتة مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في ​السفارة الإيرانية​، وتقديم بعض المدانين معلومات لهم في السفارة تمس الشأن الداخلي للسعودية ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات".