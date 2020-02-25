أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ الجزائرية ان "​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، "سيقوم بزيارة رسمية إلى ​السعودية​، بداية من يوم الأربعاء، وذلك بدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز"، مشيرة الى ان "الزيارة تستمر 3 أيام، يجري خلالها تبون، محادثات مع الملك سلمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الجزائرية: تبون سيجري زيارة رسمية للسعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.