العدل الأميركية: رجل من ولاية أركنساس حاول تفجير سيارة بالقرب من البنتاغون

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​، في بيان، أن "رجلا من ولاية أركنساس الأميركية حاول ​تفجير​ ​سيارة​ بالقرب من ​البنتاغون​، وتم اعتقاله، وأن اسم المشتبه به هو ماثيو ريتشاردسون، ويبلغ من العمر 19 عاما، وتم اعتقاله داخل موقف سيارات البنتاغون"، مشيرة الى ان "رجل ​الأمن​ زعم أنه شاهد الرجل واقفا بجانب سيارة ويحاول إضرام النار باستخدام قطعة قماش كانت موضوعة داخل خزان ​الوقود​، وبعد اقتراب الضابط من ريتشاردسون، زعم أن المشتبه به أخبره أنه سوف يفجر هذه السيارة، وبعد ذلك حاول الهرب، ولكن تم اعتقاله".

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