مجلس الأمن صوت على مشروع القرار 2511 بشأن اليمن

صوت ​مجلس الأمن​ على مشروع القرار 2511 بشأن ​اليمن​ أقره بالرغم من امتناع ​الصين​ و​روسيا​، والذييشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته. ورأى المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن،أن "الحوثيين يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية"، مشيرا الى أن "إيران انتهكت القرارات الأممية وهربت أسلحة للحوثيينوتواصل مدهم بها وهو أمر يقوض السلام في اليمن"، وداعيا"الدول الأعضاء لمراقبة تهريب السلاح إلى الحوثيين".

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