الخارجية الايرانية تدين بشدة تنكيل إسرائيل بجثة قتيل فلسطيني

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ​عباس موسوي​، ان "التنكيل بجثة الشاب الفلسطيني إجراء وحشي وغير إنساني"، مندداً بـ"الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ​قطاع غزة​، ومقاومة ​الشعب الفلسطيني​ ووحدته هما السبيل الوحيد للتصدي للاحتلال الصهيوني"، معبراً عن أسف ​طهران​ "لصمت ​المجتمع الدولي​ إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ​فلسطين المحتلة​ وانتهاك سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها".

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