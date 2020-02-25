بن راشد عن رحيل مبارك: أرسى لعلاقات خاصة وطيبة بين الإمارات ومصر

قدم نائب رئيس دولة ​الإمارات​ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "التعازي للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق ​حسني مبارك​، التعازي الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد، الذي عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات".

ونوه بن راشد إلى أن "مبارك أرسى لعلاقات خاصة وطيبة بين الإمارات ومصر، وبأن الشعبين الشقيقين يتمتعان بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود الراحلين، الشيخ زايد آل نهيان، رئيس الإمارات السابق، والمصري الأسبق حسني مبارك".