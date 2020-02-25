الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن ​الجيش الليبي​، عن "إسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية جنوب طرابلس". وكان الناطق الرسمي باسم ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية ​اللواء​ أحمد المسماري قد أكد، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن "وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من ​تركيا​ عن طريق ميناء ​مصراتة​ البحري لدعم القدرات القتالية "للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة" في المنطقة الغربية.

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