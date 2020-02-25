السراج: التشكيلات المسلحة غير النظامية مشكلة حقيقية يجب معالجتها

رأى رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أنه "يجب على الليبيين الحديث معا بكل شفافية حول معالجة مشكلة التشكيلات المسلحة"، معتبرا أن "حل التشكيلات المسلحة تم استيعابها داخل مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن حكومته "عالجت العديد من مشاكل الميليشيات بصفة سلسة وسلمية".
وأشار السراج، في حديث تلفزيوني، الى أن "التشكيلات المسلحة غير النظامية مشكلة حقيقية يجب معالجتها، في أنحاد ليبيا كافة"، معلنا أن "المجلس الرئاسي يدعم المسار السياسي ويلتزم بالموافقة على مخرجاته".
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