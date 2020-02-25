مسؤول أميركي:إلغاء تصنيف السودان كبلد داعم للإرهاب يحتاج لشروط سياسية

نقلت قناة "الحدث" عن مسؤول ب​الخارجية الأميركية​ تأكيده أن "إلغاء تصنيف ​السودان​ كبلد داعم للإرهاب يحتاج الى وقتوشروطً سياسية"، لافتا الى أن"التعويض لضحايا السفارتين الأميركيتين هو أولوية لواشنطن الآن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.