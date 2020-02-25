الدفاع الاميركية تعلن مقتل قيادي في حركة الشباب أثناء غارة على الصومال

أعلنت قيادة ​القوات الأميركية​ في ​إفريقيا​ "​أفريكوم​"، في بيان "تصفية قيادي بارز في حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، جراء غارة أميركية على ​الصومال​ شنتها يوم السبت"،موضحة ان "القيادي كان مسؤولا عن التخطيط للعمليات الإرهابية وإدارتها في المناطق على الحدود مع ​كينيا​، بما فيها الهجوم على قاعدة "ماندا باي" الأميركية في كينيا"، مشيرة الى ان "زوجة القيادي في القاعدة قتلت أيضا في الغارة".

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