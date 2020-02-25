وزير الإعلام السوداني: الحكومة بذلت جهوداً لإعادة الطلاب السودانيين من الصين

علن وزير الإعلام والناطق باسم حكومة ​السودان​ فيصل ​محمد صالح​، بأن "​الحكومة​ بذلت جهوداً لإعادة ​الطلاب​ ​السودانيين​ الموجودين في ​الصين​"، مشيرا إلى أن "​الإمارات​ بادرت بتوفير ​طائرة​ لإجلائهم، والى جهوزية الطاقم الطبي ومركز الإيواء لهؤلاء الطلاب"، مؤكدا أنه "لدواعي السلامة والتأمين لن يتم الإعلان عن موعد وصول الطائرة".

هذا واستمع المجلس السيادي في اجتماعه الدوري إلى "​تقرير​ حول آخر التطورات المتعلقة بالطلاب السودانيين وضرورة العمل على إجلائهم".