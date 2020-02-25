وزير الإعلام السوداني: الحكومة بذلت جهوداً لإعادة الطلاب السودانيين من الصين

علن وزير الإعلام والناطق باسم حكومة السودان فيصل محمد صالح، بأن "الحكومة بذلت جهوداً لإعادة الطلاب السودانيين الموجودين في الصين"، مشيرا إلى أن "الإمارات بادرت بتوفير طائرة لإجلائهم، والى جهوزية الطاقم الطبي ومركز الإيواء لهؤلاء الطلاب"، مؤكدا أنه "لدواعي السلامة والتأمين لن يتم الإعلان عن موعد وصول الطائرة".
هذا واستمع المجلس السيادي في اجتماعه الدوري إلى "تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بالطلاب السودانيين وضرورة العمل على إجلائهم".
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