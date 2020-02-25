شبكة التحول الرقمي: تداول صورة جواز سفر سيدة عبر مواقع التواصل انتهاك للخصوصية

استنكرت "شبكة التحول الرقمي" ب​لبنان​، في بيان، "الخروق الفاضحة والخطيرة، التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، التي شكلت أخيراً اعتداءات صارخة على الحقوق الأساسية للانسان، وتأتي في عدادها، تلك المتصلة بحماية حرياته الشخصية وحياته الخاصة، عبر استخدام بياناته الشخصية، بما فيها الحساسة منها"، موضحة ان "بعض الناشطين تداولوا عبر عدد من هذه المواقع صورة عن ​جواز سفر​ عائد إلى سيدة قيل إنها مصابة ب​فيروس كورونا​، في انتهاك واضح لحق الخصوصية، ويشكل ذلك مخالفة واضحة للدستور اللبناني، الذي شدد على احترام الحريات والحقوق، وأقر حماية الحق في الخصوصية، وحرمة ​الحياة​ الخاصة، وذلك في المادتين 8 و14".

واعتبرت الشبكة أن "هذه الواقعة، معطوفة على وقائع مماثلة، تستوجب تحركاً واسعاً من جانب الاجهزة المختصة لكشف الفاعل واتخاذ التدابير الرادعة بحقه، كما توجب على الهيئات المختصة، من رسمية وغير رسمية، التحرك، كل واحدة في ميدان اختصاصها، لرفع الصوت في وجه التعديات على حقوق الناس وكرامتهم، والدعوة إلى وضع تصور مستقبلي، منسق وفاعل، يقلل من احتمال تكرارها، ويقترح ​عقوبات​ تتلاءم وحجم الضرر الحاصل".