حواط لجعجع: حماك الله وحمى لبنان واللبنانيين

توجه النائب ​زياد حواط​ إلى رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​، قائلا: "عرفتك بصدقك ووفائك لا تساوم، عرفتك ​لبنان​ياً أصيلاً شريفاً مناضلاً بأخلاقك وشجاعتك ووطنيتك. حماك الله وحمى لبنان واللبنانيين".

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