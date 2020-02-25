أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل .
كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة على الساحل كما تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر.
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