النشرة: نقل شاب في بريتال إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه تم نقل الشاب ع.م في ​بريتال​ ​البقاع الشمالي​ إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة بعد محاولته ​الانتحار​ عبر شنق نفسه. إضغط للمزيد

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