سأل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "هل تدرك ​الحكومة اللبنانية​ مدى خطورة فيروس الكورونا؟ لماذا القرارات الملتبسة الخجولة؟ لا ​سياسة​ في ​الصحة​ العامة، اوقفوا الرحلات الجوية من البلدان الموبؤة بالاضافة الى كل التدابير الواجبة، ايران وغيرها ولا تنسوا الحدود البرية رغم انكم حلفاء ​سوريا​ فالوباء يمكن ان ينتشر براً".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: اوقفوا الرحلات الجوية من البلدان الموبؤة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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