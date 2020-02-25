اصابة شقيقتين بجروح في حادث سير على طريق برج الملوك

أصيبت شقيقتين بجروح نتيجة انقلاب ​سيارة​ من نوع "هيونداي اكسنت" على طريق ​برج الملوك​ ، مما استدعى نقلهما على الفور الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ بواسطة سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني. إضغط للمزيد

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