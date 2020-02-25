المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: تم احتواء فيروس كورونا في أميركا

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيضكيفن هاسيت، أنه"تم احتواء ​فيروس كورونا​ في ​أميركا​". وكان قد رأى وزير الصحة الأميركي ألكيس آزار، في وقت سابق، أن "الوضع حول فيروس "كورونا" بإيطاليا وإيران "مقلق جدا جدا"، متوقعا "تسجيل المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة التي تمتلك مخزونا من الأقنعة، لكنها تبقى غير كافية في حال تفشي الفيروس بشكل كبير"، محذرا من أن "موارد وزارته المالية المخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية تنفذ بسرعة".

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