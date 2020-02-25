وزير الصحة الجزائري يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيطالي

أعلنت ​وزير الصحة​ في الجزائر عبد الرحمن بن بوزيد، رسميا، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. وأفاد وزير الصحة، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 شباط. وأوضح أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي بفيروس "كورونا" بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

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