العربية: قطر توقف رحلاتها الجوية إلى مدن إيرانية بعد تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات القطرية عن "توقيف الرحلات الجوية إلى مدن إيرانية بعد تفشي ​فيروس كورونا​". وكانت قد كشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بال"كورونا"، لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

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