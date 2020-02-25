بومبيو:عقوبات على 13 فردا من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي"، مشيرا الى أن "العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول".
وأوضح، في بيان، أنه "تم إدراج 5 شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ، كما اتهمت واشنطن مواطنا صينيا بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان".
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