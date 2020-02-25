بومبيو:عقوبات على 13 فردا من روسيا والصين والعراق وإيران وتركيا وسوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن فرض ​عقوبات​ على 13 كيانا وشخصية في كل من ​الصين​ و​العراق​ و​روسيا​ و​تركيا​، بتهمة دعم برنامج ​إيران​ الصاروخي"، مشيرا الى أن "العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية و​سوريا​، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول".

وأوضح، في بيان، أنه "تم إدراج 5 شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ، كما اتهمت واشنطن مواطنا صينيا بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان".