شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الزند ناعيا "مبارك": أمضى عمره فى خدمة وطنه وأمته مقاتلا صلبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر الأسبق ووزير العدل الأسبق، إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بأحر التعازى فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، الذى وافته المنيه وانتقل إلى رحاب الله صباح اليوم.

وأضاف الزند فى بيان له، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمضى عمره فى خدمة وطنه وأمته مقاتلًا صلبًا لا تلين قناته وقائدا عسكريا فذا لعب دورًا بارزًا فى استعادة الأرض وتطهيرها من دنس الغزاه فى حرب أكتوبر المجيدة كما حمل على كاهله أعباء التنمية والسلام والتقدم والرخاء لسنوات طوال على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات دون كلل أو ملل .

وتابع :"وسيظل قضاة مصر الأوفياء على مر السنين يذكرونه بالاعزاز والتقدير تلك الخطوات الجباره التى خطاها فى سبيل تدعيم استقلال القضاء والحفاظ على هيبة رجاله ايمانا منه بأنه بالعدل تتقدم الأمم وترتقى ولا عدل الا بقضاء نزيه مستقل.

وأضاف: رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء،كما أتقدم إلى أسرة الزعيم الراحل بخالص العزاء والمواساة سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".