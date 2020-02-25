شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، برئاسة المستشار الدكتور أنور الرفاعى المحامى بالنقض، بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية وإلى جموع الشعب المصرى، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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وأضاف المركز المصرى للدفاع عن حرية الصحافة، في بيان رسمي، أنه لا يفوته أن يذكر للقيادة السياسية احقاقها فى التعامل الاصيل والمحترم مع الحدث واعطاء الفقيد قدره في التكريم، قائلا:" واذا جاز لنا أن نثمن ما قررته القيادة السياسية فى هذا الشأن، فإننا نراه إعطاء حق لبطل من أبطال القوات المسلحة استمر كفاحه عسكرياً وسياسياً لأكثر من ستين عاما كانت حافلة بالإنجازات التى لاتعد على راسها انتصار أكتوبر المجيد.

وأضاف البيان الصادر عن المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، أن هذه الخاتمة التى تمناها الفقيد وهو الموت على أرض الوطن أكملتها القيادة بما يناسبها من تكريم لشخص وتاريخ ومبادئ مبارك ، وفى النهاية خالص العزاء للقيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بكل طوائفه.