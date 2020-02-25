شكرا لقرائتكم خبر عن قوى سياسية وعربية تنعى وفاة الرئيس مبارك.. وتثمن دوره البطولى فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، فى وفاة الرئيس الراحل مبارك.

وقال السلمي في بيان له: "أتقدم بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرى وأسرة الفقيد في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، مثمناً عالياً دوره البطولى في حرب أكتوبر المجيدة، وجهوده فى تعزيز التضامن العربى، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

ونعى المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، قائلا فى بيان له:"إن الرئيس حسني مبارك كان حاكما لمصر في فترة من فتراتها، وأعطى لها الكثير، وله ما له وعليه من عليه ونسأل الله له المغفرة".

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى وفاة الرئيس الاسبق حسنى مبارك

ونعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصيى ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدم القصبى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى - جل وعلا - أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

Advertisements

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز 91 سنة، بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام أثناء شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى نظرتها الدائرة الأولى إرهاب والتي كانت وقتها الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وفى 26 ديسمبر من عام 2018، حضر الرئيس الأسبق للشهادة بمجمع محاكم طره، وتحدث خلال 120 دقيقة تقريبا عن اقتحام الحدود عبر الانفاق وتهريب المساجين من حماس والإخوان.

وفى نهاية شهادته قال عن غرض المتسللين، أن هدفهم إسقاط الدولة، وزيادة الفوضى فى البلاد، وتهريب مساجين الإخوان وحماس وحزب الله من داخل السجون، وأن حماس هى جزء من الإخوان، وأن عناصر حماس اجتمعت مع أحد قيادات الإخوان فى لبنان للتخطيط لأحداث يناير.

وأكد مبارك فى نهاية شهادته أنه سلم البلاد للقوات المسلحة للحفاظ على مصر، وأنه يعلم الكثير عن اتفاقيات الإخوان وأنه يريد إذن من القيادة العامة للحديث فى تلك الأمور.