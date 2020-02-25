بسبب جنازة مبارك.. تعليق الدراسة بـ 3 فروع لمدارس النيل غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلنت مدارس النيل المصرية تعليق الدراسة غدًا الأربعاء، ببعض فروعها، بسبب جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وقالت مدارس النيل في بيان مساء الثلاثاء: "نظرا لإجراءات تأمين الطرق ومراسم تشييع جثمان مبارك، تقرر تعليق الدراسة في فروع مدارس النيل المصرية القاهرة الجديدة (الياسمين - الأندلس)- الشروق". وأشارت إلى استئناف الدراسة يوم الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.​

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