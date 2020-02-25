ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية بادن فورتمبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل في الخامسة والعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا، كان قد ظهر في ولاية بافاريا المجاورة في شركة فيبستار لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين قادمة من الصين وكانت حاملة للعدوى ما تسبب في إصابة 14 شخصًا من العاملين في الشركة وذويهم، كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.